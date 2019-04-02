Вашингтон, 3 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал позором намерения демократов инициировать новое расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве». Такую оценку американский президент дал на пресс-конференции в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

Трамп подчеркнул, что расследование спепцпрокурора Роберта Мюллера не нашло никаких доказательств сговора с Россией.

«И теперь мы будем начинать этот процесс с самого начала? По-моему, это позор. Просто демократы пытаются нанести ущерб стране, и этого нельзя допустить», — заявил он.

Трамп отметил, что любых предоставленных доказательств отсутствия «российского вмешательства» демократам будет мало. По его мнению, демократы будут вновь и вновь требовать расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что не против передачи в Конгресс США итогового доклада спецпрокурора Мюллера. Он подчеркнул, что ему нечего скрывать.