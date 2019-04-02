Москва, 3 апреля, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы (ЮВХ) вызвало острые споры среди жителей столичного района Печатники на состоявшемся 2 апреля заседании совета муниципальных депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники мероприятия.

Mos.ru Строительство Юго-Восточной хорды

По словам граждан, которые пришли на презентацию проекта ЮВХ, главными противниками строительства стали владельцы гаражей. По плану, при строительстве магистрали будет ликвидировано до трёх тысяч парковочных мест. Многие их владельцы крайне недовольны этим. Главным «ядром» сторонников строительства выступили жильцы общежитий, которые также планируют снести по причине строительства ЮВХ. При этом жителей обещают расселить, обеспечив более комфортной недвижимостью.

«Я в одном из таких общежитий живу уже 25 лет. Поэтому только за строительство, чтобы дом снесли, а нас расселили», — сообщил один из участников мероприятия, представившийся Алексеем.

При этом местный житель предположил, что многие владельцы гаражей не оформляли своё имущество, поэтому понимают, что не смогут претендовать на компенсацию в случае сноса, и так активно выступают против предложенного проекта ЮВХ.

В свою очередь депутат муниципального совета Печатников Сергей Власов убеждён, что большинство жителей района категорически против строительства Юго-Восточной транспортной хорды.

«Владельцы гаражей недовольны, что их выгонят. Владельцы общежитий хотят переселения, но им непонятно что обещают. Основная масса жителей района против строительства трассы. Юго-Восточная хорда строится для Москвы, а район Печатники стал «козлом отпущения» в этой ситуации», — сказал муниципальный депутат.

В первую очередь хорда несет в себе экологическую проблему. Выхлопы — это нагрузка на экологию района. Кроме того, остро стоит вопрос дефицита парковочных мест, а строительство трассы только усилит этот аспект, уверен Власов.

«Из-за строительства уберут три тысячи парковочных мест, а взамен дают 600 мест. У нас уже негде парковаться вечером. Вдоль улицы Шоссейной заполнены все бесплатные парковки. Дискуссия проходила очень остро. Жители восприняли это очень негативно. Все хотят отклонить проект, а не вносить изменения», — отметил Власов.

Тем не менее, муниципальный совет района принял проект к сведению и предложил ряд поправок: расселить общежития, которые расположены по будущему маршруту ЮВХ, отложить снос гаражей до четвертого квартала 2019 года и сохранить рощу, которая расположена возле предполагаемого маршрута магистрали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Юго-Восточной хорды Москвы запланировано на конец 2019 — начало 2020 года.