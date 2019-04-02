Екатеринбург, 2 апреля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский оценил в Екатеринбурге ход работ по созданию центра «Эрмитаж-Урал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Mkrf.ru Александр Высокинский и Владимир Мединский

В частности, министр посетил площадку на улице Вайнера, 16, где будет построено фондохранилище. Поблизости (на Вайнера, 11) разместится собственно центр.

Сдать объект планируется уже в 2020 году. В 2018 году на его создание было выделено 153 млн из регионального бюджета и 17 млн из местного.

Как отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, здание фондохранилища готово уже на 60%. При этом чиновник признал: без поддержки из федерального бюджета не обойтись.

«Назначение этого здания, в первую очередь, технологическое. Здесь должно разместиться специализированное оборудование для реставрации, хранения, система обеспечения климата. Здесь мы просим поддержки федерального бюджета», — сказал мэр.

По его словам, речь идёт о более 100 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по созданию в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» идут уже несколько лет. Для Урала появление такого центра в чём-то знаковое. Дело в том, что именно в советском Свердловске в годы Великой Отечественной войны размещались фонды Государственного Эрмитажа. Всего на Урал временно привезли 1 млн 180 тыс. предметов.