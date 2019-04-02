Кито, 2 апреля, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был неоднократно уличён в нарушении составленных для него правил пребывания на территории посольства Эквадора. Об этом 2 апреля заявил президент страны Ленин Морено, передаёт агентство Reuters.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

Получивший политическое убежище Ассанж не имеет права «взламывать личные аккаунты и телефоны», заявил Морено. При этом он не стал раскрывать подробностей, а также не уточнил, повлекут ли действия основателя WikiLeaks какие-либо санкции в его отношении.

Напомним, Джулиан Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Осенью минувшего года для Ассанжа был составлен специальный документ, регламентирующий его пребывание в дипмиссии. В частности, ему было разрешено совершать звонки и выходить в интернет только через Wi-Fi посольства. Отмечалось, что за нарушение регламента Ассанж может быть лишён убежища.

После этого основатель WikiLeaks обращался в суд Эквадора с иском против правительства из-за «нарушения его прав и свобод», однако он был отклонён.