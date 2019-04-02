Москва, 2 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в скором времени займутся работой над законопроектом о правовом статусе апартаментов в РФ. Об этом в ходе коллегии Минстроя РФ заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Апартаменты — это не жилье. Граждане покупают апартаменты, так как они дешевле квартир. Но дешевый сыр бывает в мышеловке», — цитирует Хованскую «Коммерсантъ».

По ее словам, депутаты займутся вопросом апартаментов после того, как Госдума и Совфед примут окончательное решение по закону о запрете размешать хостелы в многоквартирных жилых домах. Предполагается, что финальная версия этого закона будет рассмотрена на пленарном заседании Госдумы уже 4 апреля. Соответственно, заняться вопросом апартаментов депутаты смогут уже на следующей неделе. При этом Хованская отметила, что законопроект об апартаментах может стать не менее резонансным, чем закон о запрете размещать хостелы в жилых домах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Минстроя Наталья Антипина отмечала, что вопрос определения статуса апартаментов прорабатывается в ведомстве. Сегодня апартаменты официально считаются нежилым помещением, в которых нельзя зарегистрироваться. В них также выше квартплата и налоги, но при этом цена на такую недвижимость ниже, чем на квартиры.