Москва, 2 апреля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не допустить повышения стоимости жилья при переходе на эскроу-счета, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«Совет Федерации будет очень внимательно следить за процессом. Нельзя при этом допустить удорожания жилищного строительства и повышения стоимости жилья», — сказала Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Она фактически признала, что понимания, как работает новый механизм, нет.

«Мы сейчас вместе с Министерством строительства, банками и застройщиками работаем, чтобы было понимание, как работает новый механизм финансирования», — сказала спикер Совфеда.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, глава Минстроя РФ Владимир Якушев предостерегал от подорожания стоимости квартир примерно в среднем на 5−6% при переходе строительной отрасли на проектное финансирование. Министр предупредил, что «застройщик за пользование деньгами банка будет платить определенный процент, который постарается завести в стоимость квадратного метра».

В Госдуме назывались иные данные. Депутаты «Справедливой России» со ссылкой на экспертов говорили о возможном росте цен на недвижимость на 10−15% в связи с переходом на эскроу-счета. Объем рынка может сократиться на 20−30%, подсчитали специалисты.

Вместе с тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовности при необходимости доработать механизм эскроу-счетов, чтобы не допустить снижения доступности жилищного строительства и жилья для граждан.

В то же время в марте в Совфеде глава Минстроя Владимир Якушев сообщил о том, что министерство может вернуться к рассмотрению вопроса о поэтапном раскрытии эскроу-счетов после 1 июля 2019 года. При этом, по его словам, банковское сообщество к такому решению не готово.

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Пакет законопроектов, направленный на сдерживание роста цен на жилье, в марте внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Согласно одной из норм, средства на эскроу-счетах могут перечисляться застройщику по мере завершения этапов строительства. Завершение каждого этапа строительства, за который компания хочет получить деньги, должно подтверждаться актом приемки-передачи работ, сказал Миронов, он уверен, что при такой схеме строители будут в меньшей степени зависеть от банков и у них будет меньше поводов «накручивать» цены.

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Вместе с тем механизм строительства с использованием эскроу-счетов широко используется при оформлении сделок в США, в Европе, например, в Австрии, Чехии, Латвии. В Израиле с 1974 года существует специальный закон о гарантии инвестиций вкладчиков при продаже квартир, который изменялся с накапливанием опыта, согласно поправке от 2008 года каждый строительный проект должен сопровождаться банком, который ведет для него отдельный счет, получает на него деньги от покупателей и является гарантом их сохранности перед ними, отметил член президиума торгово-промышленной палаты «Израиль — Россия» Эли Гервиц.

«Самый правильный, с моей точки зрения, вариант, доказанный израильским опытом, это освобождение денег под строительство поэтапно, под надзором банка под счет-фактуры в процессе строительства, без ожидания полного завершения строительства», — сказал эксперт РИА Новости.

С 1 июля Россия отказывается от долевого строительства, застройщики, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

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