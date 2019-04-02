Ереван, 2 апреля, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Сделанное в США заявление министра обороны Армении Давида Тонояна никоим образом не бросает тень на процесс мирного нагорно-карабахского урегулирования, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга с журналистами в военном пантеоне «Ераблур», который он посетил в связи с трехлетней годовщиной начала четырехдневной апрельской войны в Карабахе.

Mil.am Министерство обороны Армении

Пашинян отметил, что если бы Давид Тоноян сделал другое заявление, то он освободил бы его от поста министра обороны.

«Если бы Давид Тоноян сделал другое заявление, я бы освободил его с поста министра обороны. Что сказал министр обороны? Он сказал, что если вдруг будет война, то мы будем стремиться победить в этой войне. Если бы министр обороны думал иначе, то он не должен был бы работать министром обороны. Это никоим образом не бросает тень на мирный процесс урегулирования конфликта, наоборот, подчеркивает важность переговорного процесса», — заявил Пашинян.

На вопрос, было ли это заявление согласовано с ним, Пашинян ответил: «Министр обороны работает под руководством и в подчинении премьер-министра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Давид Тоноян в Нью-Йорке во время встречи с армянской общиной, в частности, заявил: «Формат «территории в обмен на мир» я сегодня видоизменил на «новая война — новые территории». Никаких уступок не будет. Возможны компромиссы. Мы избавимся от этой окопной ситуации, постоянной оборонительной ситуации и увеличим количество подразделений, которые могут перекинуть боевые действия на территорию противника».