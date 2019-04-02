Вашингтон, 2 апреля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя государственного департамента США.

НАТО звезда

Представитель госдепа заявил, что страны НАТО видят в действиях России в Чёрном море вызов для себя. И речь не только о неудавшейся украинской провокации в Чёрном море, когда российские пограничники задержали три боевых украинских корабля, которые вторглись в территориальные воды РФ.

«Мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере. Я не хочу забегать вперед министров, но по итогам будет пакет мер в Черном море», — сказал представитель госдепа США.