Москва, 2 апреля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Московский городской суд проверит законность ареста обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 2 апреля сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Абызов

По её словам, рассмотрение жалобы защиты экс-министра назначено апелляционной инстанцией Мосгорсуда на 10 апреля. Начало заседания — 10:00 мск.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы избрал для Михаила Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 мая 2019 года.

Экс-министр обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.