Москва, 2 апреля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Результаты исследований рыбы, выловленной в акваториях Евроарктического региона, показали, что она отличается высоким содержанием тяжёлых металлов, употребление которых опасно для здоровья человека. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля рассказали участники пресс-конференции «Экология Арктики: итоги 2018 года», состоявшейся в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шахиджанян

«Евроарктический регион переживает волну инвестиционного бума и может стать заложником масштабной коммерческой деятельности, — заявил представитель ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян. — Новости приходят не самые оптимистичные. Наши российские нефтедобывающие компании всё чаще обращают свои взоры на особо охраняемые территории, на которых они намерены вести геологоразведку и добычу полезных ископаемых. Они просят правительство изменить природоохранные статусы нескольких уникальных территорий — это Бреховские острова, участки на Таймыре».

Однако, по его словам, тревогу вызывают и действия норвежской стороны. В частности, экологи обеспокоены тем, что Норвегия разрешает сброс промышленных отходов в акватории, соединённые с Баренцевым морем.

«Эксперты с негодованием смотрят на недавнее решение норвежского правительства разрешить компании Nussir начать добычу меди в муниципалитете Квалсунн, — сказал Шахиджанян. — Отходы от производства будут сбрасываться непосредственно в национальный фьорд Реппарфьорд, известный своим лососёвым промыслом. Экологи отмечают, что сброс 2 млн тонн отходов горнодобывающей промышленности в залив каждый год означает, что 17 грузовиков будут сбрасывать камень, гравий и медную пыль в воду каждый час в течение 20 лет».

Шахиджанян уточнил, что для понимания ущерба, который наносит утилизация промышленных отходов, реализуемая Норвегией, было проведено исследование ситуации в Евроарктическом регионе.

«Рыба, которую вылавливают в северных морях и которая потом попадает на наши прилавки — это треска и лосось, — сказал Шахиджанян. — Результаты нас неприятно поразили — анализы показали высокий уровень тяжёлых металлов, обнаруженных в рыбе. Так, в треске оказался повышен уровень мышьяка, в лососе — свинца (в полтора раза) и кадмия (в 2 раза выше нормы)».

В свою очередь консультант экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Дамир Ярлушкин заметил, что исследования проводились уже не раз, причём их осуществляли авторитетные лаборатории, в профессионализме которых сомневаться не приходится.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дамир Ярлушкин

«Мы обнаружили, что в треске хоть и не превышено, но повышенное содержание мышьяка, — сказал он. — Как и в креветках, которые мы проверяли в рамках других исследований. В лососе мы обнаружили превышенное содержание свинца в два раза больше ПДК. А кадмия оказалось в три раза больше, чем предусматривает верхняя граница нормы, действующей в РФ. Хотелось бы сказать, что очень важно не недооценивать кумулятивный эффект тяжёлых металлов. Особенно страдают от употребления продуктов, содержащих повышенное количество тяжёлых металлов, дети. Учитывая тяжёлую и дорогостоящую диагностику, этот эффект в конце концов накопится до такой степени, что о последствиях мы узнаем в один момент, когда их будет очень сложно в рамках популяции устранить. Системных выводов делать не стоит, но тем не менее надо поставить триггер и каким-то способом усиливать контроль и находить заинтересованные стороны, чтобы держать эту ситуацию под контролем».

Кроме того, как оказалось, загрязнение идёт не только из-за работы промышленных предприятий, но и по естественным причинам. Об этом в частности рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» Вероника Тарбаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Тарбаева

«Мне бы хотелось озвучить те глобальные экологические проблемы, которые есть в Арктике, — это таяние льдов, загрязнение вод стоками, содержащими нефтехимические соединения, — заявила она. — Загрязнение идёт не только за счёт промышленности, но и за счёт движения морского транспорта. Эти загрязнения и таяние льдов ведут к сокращению популяции арктических животных».

Что касается загрязнения вод северных морей тяжёлыми металлами, то Тарбаева отметила, что увеличение их содержания идёт и за счёт природных факторов.

«Сам по себе природный фон северных морей превышает те самые ПДК за счёт природного увеличения марганца, меди и железа, — сказала Тарбаева. — Потому что все северные реки берут начало в болотах. Поэтому концентрация марганца, железа и меди завышена сама по себе. Но добавляют и промышленные предприятия, которые у нас есть и на побережьях, и в арктических регионах».

В рамках пресс-конференции её участники в режиме онлайн пообщались с представителем норвежской экологической организации «Зелёные воины Норвегии» Рубеном Оддекалвом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция «Экология Арктики: итоги 2018 года» в пресс-центре ИА REGNUM

«Сложилась такая традиция, что северные моря уже годами считаются местом сброса мусора и отходов, — сказал он. — Это очень печальная ситуация. К сожалению, наше правительство не предпринимает никаких мер, хотя есть продвинутые технологии по очистке моря, но, к сожалению, они не применяются так активно, как нам бы того хотелось. В Норвегии продолжается индустриальная революция, и сброс отходов промышленности в воды открытого моря, так и в воды фьордов, продолжается и считается приемлемым. Эти металлы пересекают границы и попадают в воды Мирового океана».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в пресс-центре REGNUM проходит пресс-конференция на тему «Экология Арктики: итоги 2018 года», на которой были оглашены результаты исследования промысловой рыбы, выловленной в Баренцевом море, которое провёл «Росконтроль» по заказу Центра экологического мониторинга.