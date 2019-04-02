Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали свою вину, передает корреспондент ИА REGNUM. Это зафиксировал протокол судебного заседания, которое 2 апреля проходит в Петербурге. Ранее подсудимые уже заявляли журналистам о своей невиновности.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Напомним, по делу проходят 11 фигурантов: Аброр и Акрам Азимовы, Сайфулла Хакимов, Ибрагимжон Эрматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова, Содик Ортиков и Мухамадюсуп Эрматов.

На выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге прокурор Надежда Тихонова зачитала обвинительное заключение. Она отметила, что, по версии следствия, взрыв в петербургской подземке между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», а также минирование станции «Площадь Восстания» были исполнены во имя так называемого «джихада».

По данным следствия, заказчик преступления Сирожиддин Мухтаров, являясь приверженцем радикального движения «Великий Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находясь в Сирии, примерно в 2013 году решил создать собственное террористическое сообщество для образования единого шариатского государства.

«Основным средством достижения поставленной цели, по убеждению Мухтарова, являлся джихад — то есть вооруженная борьба против «неверных», к которым Мухтаров относил представителей органов власти и управления, в том числе Российской Федерации, так и лиц других вероисповеданий», — зачитала прокурор Тихонова.

Формировал свое преступное сообщество Мухтаров исключительно по национальному признаку, заявила она, выбирая уроженцев Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Согласно обвинительному заключению, все подсудимые добровольно вступили в группировку Мухтарова с 2014 по 2017 год на территории Сирии, Турции и России. Затем в Петербурге был организован теракт, причем метрополитен был выбран ради наибольшего числа жертв.

Все подсудимые отказались признавать себя виновными. Большинство адвокатов не стали озвучивать свою собственную позицию, так как настаивают, что им еще нужно время, чтобы ознакомиться с 137 томами уголовного дела до конца. Однако адвокат Марат Сагитов уже объявил в зале заседаний, что четверо его подзащитных невиновны. Сагитов представляет Эргашева, Махмудова, Хакимова и Мирзаалимова. По мнению защитника, они оказались не в том месте не в то время.

«В деле нет никаких доказательств, которые указывали бы на вину Мирзаалимова: ни потожировых следов, ни показаний свидетелей, ни обвиняемых. Просто он за 10 дней до задержания заселился в эту квартиру, и его задержали. Считаю, что он непричастен», — сказал Сагитов.

Он добавил, что, в частности, следствие считает, что Махмудов проводил разведку у метро. «Но никаких доказательств того, что он брал на себя такие полномочия — переписок, звонков или других — в деле нет», — заметил адвокат.

Выслушав позиции всех 11 обвиняемых, суд объявил перерыв в заседании до 11:00 3 апреля.

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Напомним, защитники просили время не только для того, чтобы ознакомиться с делом, но и для выработки общей позиции с подзащитными. Суд предложил им пообщаться с подсудимыми, находящимися в прозрачной клетке прямо в зале заседаний. Несколько адвокатов публично заявили, что это невозможно.

«Беседа с защитником должна быть конфиденциальной. В данных условиях это невозможно, будет нарушение права на защиту», — обратилась к председательствующему адвокат Оксана Разносчикова.

Однако судья Андрей Морозов подчеркнул, что решение «уже принято».