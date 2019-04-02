Москва, 2 апреля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Законопроект об обороте луков с силой натяжения более 27 кг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Florian Schaeffer Полевая стрельба с олимпийским луком

С принятием закона такие луки станут охотничьим оружием. Лук можно будет приобретать без специальных лицензий, но только лицам, которые имеют охотничьи билеты, разрешение на хранение, ношение огнестрельного охотничьего оружия. Купленный лук нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.

В России, по оценкам Росгвардии и Федеральной таможенной службы, таких луков на руках у населения несколько сотен тысяч штук, привел данные депутат Госдумы Владислав Резник («Единая Россия»). По его словам, охота с луком разрешена более чем в 20 странах Европы, США, в Канаде, Австралии, Белоруссии. Парламентарий видит плюсы и для развития туризма.

«Естественно, что при введении возможности охотиться с луком в страну поедет значительно большее количество охотников, в мире насчитывается около 5 млн человек, и при приезде хотя бы 10 тыс. ежегодно на 50 охотничьих видов в страну, это серьезные большие деньги для нашей экономики», — привел он аргументы.

Депутат не видит рисков для роста браконьерства.

«Дистанция выстрела из лука составляет примерно 20−30 метров, то есть значительно более короткая, чем охота с огнестрельным оружием, поэтому требуется значительно больше усилий, чтобы подойти к животному для осуществления выстрела, что само по себе уже показывает, что использоваться в целях браконьерства такая охота не будет, потому что браконьерство сегодня — это уже налаженная история с разделением обязанностей, функций и многого другого. Поэтому эти риски минимальны», — указал Резник.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия») сообщил, что ежегодно в Россию, по данным таможенных органов, ввозится более 200 тыс. единиц луков.

«И на сегодня у нас нет ни ограничений ни по регистрации, ни по каким-то другим основаниям, поэтому мы сочли необходимым выделить порядок приобретения и использования для охоты луков», — сказал он.