Москва, 2 апреля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Цифры о том, что 22,6% населения России до сих пор не имеют доступа к централизованной канализации, ни о чем не говорят. В деревнях и селах в принципе отсутствует централизованная канализация. В дачных поселках, загородных и коттеджных домах эта проблема также, как правило, решается самостоятельно, установкой на участке выгребной ямы и/или соответствующего оборудования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

torange.biz Уличный туалет

«Нет сомнения, что американский фермер, живущий в стороне от города, тоже не имеет доступа к централизованной канализации», — уверен эксперт.

Так что, по его мнению, данные цифры были бы интересны, если бы относились не в целом к жителям России, а к жителям населённых пунктов, которые могут быть отнесены к городам, крупным селам, поселкам городского типа и т. д. То есть там, где есть многоквартирные дома.

«Вот отсутствие цивилизованной канализации в многоквартирном доме — это действительно нонсенс. Но такой статистики Росстат как раз и не приводит», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доступа к централизованной канализации в Российской Федерации не имеет около 22,6% населения.

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