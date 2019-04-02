Москва, 2 апреля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Жители России высказались против объединения РФ и Белоруссии, но призвали поддерживать добрососедские отношения между странами. Вероятно, граждане РФ опасаются, что объединение двух государств принесет новые экономические проблемы. В ряде СМИ постоянно раскручивается тема слабости и дотационности белорусской экономики. На самом деле экономика Белоруссии очень маленькая по сравнению с экономикой России, как и с Крымом, россияне, в случае объединения России и Белоруссии, этого просто не заметят, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Однако, несомненно, вопрос экономических реформ в Белоруссии назрел и перезрел. И ключевой момент здесь — приватизация. Считается, что Александр Лукашенко опасается, что лучшие куски белорусской экономики могут достаться российским олигархам.

Есть даже точка зрения, что именно вопрос модели приватизации был истинной причиной российско-белорусского конфликта 2011 года при президенте Дмитрии Медведеве. Это очень похоже на правду. Однако, это не значит, что приватизацию стоит отложить», — считает эксперт.

По его мнению, модель приватизации должна включать в себя несколько этапов. Создание холдингов со стопроцентным государственным капиталом. Приватизация 10−20% в пользу трудового коллектива. Здесь, вероятно, лучший выбор — привилегированные акции с закреплением в уставе 10% от прибыли на дивиденды.

Продажа оставшегося пакета акций инвесторам на Московской бирже, с сохранением 51% капитала в руках белорусского правительства. Было бы правильно, если бы белорусский кабинет министров нанял бы двух финансовых консультантов из Европы и России для определения структуры холдингов и их примерной биржевой оценки.

«На сегодняшний день существуют две платформы интеграции Российской Федерации и Белоруссии — Союзное государство и Евразийский союз. Причем последняя бессмысленна без активной роли Казахстана. Пока Москва и Минск не определились, какая платформа является приоритетной.

Нет ясности и с вечной темой — единой валюты для двух стран. Москва продвигает российский рубль, а Минск делает ставку на наднациональную денежную единицу, аналог евро», — пояснил Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, почти половина граждан РФ (49%) не поддерживают объединение России и Белоруссии, нужно просто сохранять добрососедские отношения.

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