Москва, 2 апреля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. «ВЭБ.РФ» включился в работу по развитию городской экономики. В течение нескольких лет должно произойти качественное изменение жизни рядового гражданина. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил глава госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Игорь Шувалов

В России проживают более 100 млн человек. Сейчас запускается несколько проектов по улучшению качества жизни людей в 40 городах России, помимо Москвы и Петербурга.

«Затем будет предложено партнёрство тем городам и регионам РФ, которые хотят проводить такие проекты при поддержке ВЭБ.

В частности, это проекты по переработке твёрдых бытовых отходов, чистая вода, современный городской общественный транспорт, новые формы поддержки, например, домов престарелых и т. д», — пояснил Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» активно включилась в работу по всем национальным проектам.

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