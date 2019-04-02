Москва, 2 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Российские банки обяжут полностью перейти на выпуск карт с возможностью бесконтактной оплаты. Такое предписание кредитным организациям направили международные платёжные системы Visa и Mastercard, сообщает РБК со ссылкой на источник в банковской сфере.

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Visa дала российским банкам время на усовершенствование банкоматов

Планируется, что Visa введёт новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года. При этом платёжная система «Мир» такое требование для своих карт вводить не собирается.

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В ряде банков подтвердили, что знакомы с этими предписаниями.

«С апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией», — уточнили в пресс-службе Mastercard.

Как отметили в пресс-службе Visa, новые требования компания устанавливает для более широкого распространения электронных платежей, сообщает РИА Новости. Этому должны способствовать и предлагаемые компанией инструменты для создания современных платёжных продуктов и сервисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в компании Visa заявили, что для работы с картами платёжной системы Visa все банкоматы в России должны быть оснащены устройствами для бесконтактных карт к 18 апреля 2020 года.