Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд не стал откладывать заседание по делу о теракте в петербургском метро ради того, чтобы адвокаты обвиняемых дочитали 137 томов дела, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Выездное заседание по этому резонансному делу проходит 2 апреля в Ленинградском окружном военном суде.

Все адвокаты 11-ти фигурантов дела, помимо одного, ходатайствовали о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами дела. Оказалось, что некоторые успели прочесть около 100 томов, одна из адвокатов ознакомилась только с 20 томами. В результате, защитники просили дать дополнительно от 1 до 7 дней. Материалы дела были доступны им с 19 марта.

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Кроме того, из девяти адвокатов перед этим заседанием сменились восемь, так что им необходимо время на то, чтобы выработать совместную позицию со своими клиентами.

Обвинение, в целом, не возражало против отсрочки. Однако суд постановил удовлетворить ходатайство частично.

Председательствующий судья Андрей Морозов пояснил, что ничего не мешает прокурору огласить обвинительное заключение, защитники могут продолжить чтение томов по ходу процесса, а для знакомства с обвиняемыми и выработки позиции суд готов давать больше времени «непосредственно в судебном заседании».

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Напомним, теракт в метро был совершен 3 апреля 2017 года. Погибли 15 пассажиров метро и предполагаемый террорист, еще около ста человек были ранены.

Обвиняемыми по делу являются 11 выходцев из азиатских стран СНГ. По версии следствия, обвиняемые организовали и совершили теракт. Им также вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Свою вину они не признают.