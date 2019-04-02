Москва, 2 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. На открытии торгов 2 апреля российская валюта отметилась ощутимым ростом. Утром рубль укрепился по отношению к доллару США более, чем на 30 копеек — до 65 руб. 52 коп. за доллар. При этом доллар США пытается восстанавливаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Нужно иметь в виду, что многие временные факторы, поддерживающие национальную валюту с начала текущего года, уже «выдохлись», и их влияние ослабевает. Например, налоговый период в РФ, который традиционно поддерживает рубль, уже закончился. К тому же на последнем своём заседание (22 марта) ЦБ РФ оставил ставку без изменений на уровне 7,75%», — напомнил эксперт.

Не следует сбрасывать со счетов и «адский» пакет американских санкций против России. Небольшая его часть, связанная с «делом Скрипалей», уже приведена в действие. Можно предполагать, что остальные — на подходе. В то же время все «долгоиграющие» факторы, действовавшие против рубля, остались в силе. И, по мере ослабления рыночных сил, поддерживающих отечественную валюту, негативные факторы будут проявлять себя всё сильнее и сильнее.

«2 апреля наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: после роста на открытии торгов последует стабилизация курса в районе 65,30−65,40. Затем быстрый разворот вверх и попытка преодоления психологически важного уровня 65,75 рублей за доллар.

Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 65,80 рублей за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 66,20−66,50 ускорится», — считает Перекальский.

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