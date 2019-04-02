Москва, 2 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. На открытии торгов 2 апреля российская валюта отметилась ощутимым ростом. Утром рубль укрепился по отношению к доллару США более, чем на 30 копеек до 65 руб. 52 коп. за доллар. При этом доллар США пытается восстанавливаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Иван Шилов ИА REGNUM
Рубль

«Нужно иметь в виду, что многие временные факторы, поддерживающие национальную валюту с начала текущего года, уже «выдохлись», и их влияние ослабевает. Например, налоговый период в РФ, который традиционно поддерживает рубль, уже закончился. К тому же на последнем своём заседание (22 марта) ЦБ РФ оставил ставку без изменений на уровне 7,75%», — напомнил эксперт.

Не следует сбрасывать со счетов и «адский» пакет американских санкций против России. Небольшая его часть, связанная с «делом Скрипалей», уже приведена в действие. Можно предполагать, что остальные — на подходе. В то же время все «долгоиграющие» факторы, действовавшие против рубля, остались в силе. И, по мере ослабления рыночных сил, поддерживающих отечественную валюту, негативные факторы будут проявлять себя всё сильнее и сильнее.

«2 апреля наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: после роста на открытии торгов последует стабилизация курса в районе 65,30−65,40. Затем быстрый разворот вверх и попытка преодоления психологически важного уровня 65,75 рублей за доллар.

Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 65,80 рублей за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 66,20−66,50 ускорится», — считает Перекальский.

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