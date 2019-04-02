Москва, 2 апреля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля. Речь идет о детях, уже проживающих в семьях, суд будет рассматривать весь спектр обстоятельств жизни ребенка, Минпросвещения обещает вести мониторинг всех решений судов.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств отступить от положения, запрещающего быть усыновителями лицам, страдающим заболеваниями, включенными в утвержденный правительством РФ перечень.

Суд вправе будет сделать это в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, отметила замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина.

«То есть ребенок уже находится в семье», — подчеркнула она.

Формулировка расширит полномочия судов и позволит защитить интересы ребенка, указала замминистра, напомнив, что закон принимается во исполнение постановления Конституционного суда.

«Речь не идет о возможности усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, которые имеют данные формы заболевания», — заявила Синюгина.

Она уверена, что органы опеки и попечительства будут также следить за такими семьями.

В ходе дискуссии парламентарии указали на то, что в Уголовном кодексе содержится наказание за заражение людей, например, ВИЧ-инфекцией.

В Конституционный суд обратилась семейная пара, где мать оказалась заражена ВИЧ-инфекцией по вине медучреждения, родители отстаивали права своего семилетнего ребенка.