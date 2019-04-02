Кёнджу, Южная Корея, 2 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Южной Корее обнаружили два деревянных щита, датируемые эпохой Трёх государств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage.

Деревянные щиты эпохи Трех государств

Согласно СМИ, специалисты из научно-исследовательского института, занимающиеся исследованием исторической области в городе Кёнджу с 2015 года, обнаружили два деревянных щита.

По предварительным данным, эти щиты были изготовлены в промежутке между 340 — 410 годами н.э. Известно, что щиты 5-го века также были обнаружены в районе Имдан-дон города Кёнсан (провинция Кёнсан-Пукто)

Как сообщили исследователи, на одном из щитов впервые была обнаружена рукоять.

«Три корейских государства» — так называют раннефеодальные корейские государства Когурё, Пэкче и Силла, которые в период с I века до н. э. по VII век н. э. занимали Корейский полуостров и Маньчжурию. Эти государства сложились в ходе борьбы против китайских завоевателей. В так называемый период трёх государств и ранее здесь также существовали другие, более мелкие племенные образования и государства, в том числе Кая, Тонъе, Окчо, Пуё, и т. д.