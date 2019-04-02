В Южной Корее обнаружили два деревянных щита эпохи Трех государств
Кёнджу, Южная Корея, 2 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Южной Корее обнаружили два деревянных щита, датируемые эпохой Трёх государств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage.
Согласно СМИ, специалисты из научно-исследовательского института, занимающиеся исследованием исторической области в городе Кёнджу с 2015 года, обнаружили два деревянных щита.
По предварительным данным, эти щиты были изготовлены в промежутке между 340 — 410 годами н.э. Известно, что щиты 5-го века также были обнаружены в районе Имдан-дон города Кёнсан (провинция Кёнсан-Пукто)
Как сообщили исследователи, на одном из щитов впервые была обнаружена рукоять.
«Три корейских государства» — так называют раннефеодальные корейские государства Когурё, Пэкче и Силла, которые в период с I века до н. э. по VII век н. э. занимали Корейский полуостров и Маньчжурию. Эти государства сложились в ходе борьбы против китайских завоевателей. В так называемый период трёх государств и ранее здесь также существовали другие, более мелкие племенные образования и государства, в том числе Кая, Тонъе, Окчо, Пуё, и т. д.