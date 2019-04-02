Москва, 2 апреля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок захода туристических судов в порты регионов, входящих в Арктическую зону и порты Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля. Речь идет о десятках судов, турпоток будет измеряться сотнями и тысячами туристов, уточнили в МЭР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Предлагается установить, что в утверждаемом правительством РФ перечне портов или пунктов, расположенных в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящим в Арктическую зону РФ или Дальневосточный федеральный округ, в которые могут заходить иностранные туристские суда, должны быть указаны порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег пассажиров-туристов.

Кроме того, иностранные туристические суда смогут осуществлять выгрузку или погрузку припасов в портах.

«Принятие закона повысит интерес к русской Арктике», — отметил замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин, указав на то, что нормы будут стимулировать туроператоров расширять маршруты для привлечения иностранных туристов.

В перечне уже значатся 228 портов и пунктов, сказал замминистра.

«Список будет уточняться», — добавил он.

В Минэкономразвития заверили, что дополнительных средств на инфраструктуру портов и населенных пунктов не потребуется.