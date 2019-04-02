Москва, 2 апреля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Законопроект об упрощении администрирования налогов для граждан РФ Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В частности, инициатива предлагает упростить уплату имущественных налогов. Для этого законопроект предлагает отменить обязательную отчетность по имущественному и транспортному налогам. Так, если закон будет принят, то уже в отчетности за 2019 год не надо будет подавать декларации по этим налогам.

Кроме того, упрощения коснутся и индивидуальных предпринимателей. Порядок расчета подоходного налога для них будет аналогичным с ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения и рассчитывают НДФЛ на основе фактических доходов ИП, а не на основе авансовых платежей от предполагаемого дохода за год.

Помимо этого налогоплательщики смогут подавать единую налоговую отчетность по налогу на имущество, причем подать её можно в любое удобное им отделение Федеральной налоговой службы.

Законопроект также продлевает возможность гражданам предоставить в налоговую уведомления о земельном участке, на который применяется налоговый вычет. Срок продлевается с 1 ноября до 31 декабря каждого года.

Для пенсионеров

Инициатива также упрощает расчет суммы земельного и имущественного налогов для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Так, ФНС должна будет самостоятельно учесть льготу по таким налогам, даже если граждане из таких категорий не представили документы о праве на льготу.

Инвестиционный вычет

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении, профильный комитет доработал его и прописал некоторые новые правила налогообложения. Так, например, депутаты согласились с правительственной поправкой о возможности регионов предоставлять юрлицам налоговый вычет. Такое право могут получить компании, которые направили свои средства на создание объектов инфраструктуры, находящихся в собственности государства. Размер вычета может достигать 85% расходов на создание объекта инфраструктуры из налога на прибыль, отчисляемого в бюджет региона. Вычет из части налога на прибыль, которая уходит в федеральный бюджет, может достигать 15% расходов.

Льготы для многодетных

Ко второму чтению в законопроекте также появилось три поправки группы депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным о налоговых льготах для многодетных семей. О необходимости таких поправок заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Так, депутаты предложили ограничить рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, установив коэффициент их соотношения в 1,1. Другими словами, земельный налог для граждан за год не сможет увеличиваться более чем на 10%. Льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.

Кроме того, депутаты также предложили частично освободить многодетных граждан от имущественного налога. Так, на каждого ребенка предлагается выделить по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме, которые не облагаются налогом. Эти нормы также коснутся уплаты налогов уже за 2018 год.