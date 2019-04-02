Москва, 2 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Глава «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал полностью отменить приказ министра культуры России Владимира Мединского об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. Об этом сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе политика. Миронов считает попытку «слияния» театров угрозой культурному пространству России.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Напомним, вызвавший резкую критику гражданского общества приказ Мединского был временно приостановлен по решению премьера Дмитрия Медведева до проведения общественного обсуждения последствий такого объединения.

«Считаю, что этот, мягко говоря, неожиданный приказ Минкульта должен быть не приостановлен, а полностью отменен», — заявил Сергей Миронов.

Лидер «справороссов» уверен, что развивать творческое сотрудничество театров можно без какого-либо объединения, как и решать вопросы дополнительного финансирования.

«Не вижу никакой необходимости в том, чтобы объединять два старейших театра, каждый из которых является гордостью российской культуры, имеет свою уникальную историю, свои традиции. Зачем нужно все это размывать и сливать в некий театральный комплекс, центр которого, как выясняется, вообще предполагается разместить в Москве. Зачем два великих театра превращать в филиалы какого-то кластера?!» — недоумевает Сергей Миронов.

Он опасается, что затея Минкультуры может создать опасный прецедент и дать старт негативным процессам в российском театре.

«Я не исключаю, что идея об объединении Волковского и Александринского театров может стать лишь «первой ласточкой» в процессе возможной «оптимизации» театрального дела. Слово «оптимизация», кстати, упоминается в приказе Минкульта. С этим словом на горьком опыте познакомились многие наши учреждения культуры, образования, медицины. Нельзя допустить еще и оптимизацию русского театра, который является нашим национальным достоянием», — заявил лидер «Справедливой России».

По мнению политика, следует законодательно закрепить положение о том, что изменение статуса театров невозможно без широкого экспертного и общественного обсуждения. «Наша фракция займется подготовкой подобной инициативы», — пообещал депутат Госдумы.

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