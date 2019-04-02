Москва, 2 апреля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Увеличилось количество уголовных дел по факту врачебных ошибок. Об этом 2 апреля сообщили в Следственном комитете России.

Аллегория медицины. Чиприани Джованни Баттиста

В 2018 году было заведено более 2,2 тыс. уголовных дел в отношении медработников за врачебную ошибку. Это почти на четверть больше, чем в 2017 году. Врачебные ошибки чаще всего допускают акушеры-гинекологи, хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Больше половины из них мужчины — 58%.

«Большинство врачебных дефектов допускается в городских медицинских учреждениях (73%), реже — в расположенных в сельской местности (27%). Из них 94% относятся к бюджетным учреждениям, остальные — к коммерческим», — сообщили в Следственном комитете.

Сами медики объясняют участившиеся случаи ошибок в своей среде системными проблемами в сфере здравоохранения.

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