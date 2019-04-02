Москва, 2 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Рубль восстановил часть понесенных ранее потерь на торгах 1 апреля. Пара доллар/рубль, которая в моменте успела обновить трехнедельный максимум на подходе к отметке 65,80 руб., по итогам сессии просела в пределах 0,5%. Евро/рубль после приближения к отметке 74 руб. скатилась в район 73,15 руб., потеряв за день почти 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

После первоначальной реакции на угрозу новых санкций российская валюта начала восстанавливать потери, причем во многом благодаря росту нефтяных котировок. Нефть марки Brent совершила долгожданный прорыв, и теперь, когда уровень $69 за баррель позади, перед котировками стоит ближайшая цель в виде психологической отметки $70.

«С одной стороны, такие настроения в сырьевом сегменте и затишье на санкционном фронте предполагают дальнейшее укрепление рубля, тем более что 2 апреля азиатские фондовые площадки продолжили расти и интерес к риску сохраняется.

С другой стороны, доллар продолжает пользоваться спросом на Форексе, что ограничит потенциал роста российской валюты в краткосрочной перспективе. После отката под отметку 65,50 руб. в игру снова вступил уровень 65 руб., который выступает в роли ближайшей поддержки», — пояснил эксперт.

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