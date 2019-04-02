Рубль снова «идёт в наступление»
Москва, 2 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Рубль восстановил часть понесенных ранее потерь на торгах 1 апреля. Пара доллар/рубль, которая в моменте успела обновить трехнедельный максимум на подходе к отметке 65,80 руб., по итогам сессии просела в пределах 0,5%. Евро/рубль после приближения к отметке 74 руб. скатилась в район 73,15 руб., потеряв за день почти 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
После первоначальной реакции на угрозу новых санкций российская валюта начала восстанавливать потери, причем во многом благодаря росту нефтяных котировок. Нефть марки Brent совершила долгожданный прорыв, и теперь, когда уровень $69 за баррель позади, перед котировками стоит ближайшая цель в виде психологической отметки $70.
«С одной стороны, такие настроения в сырьевом сегменте и затишье на санкционном фронте предполагают дальнейшее укрепление рубля, тем более что 2 апреля азиатские фондовые площадки продолжили расти и интерес к риску сохраняется.
С другой стороны, доллар продолжает пользоваться спросом на Форексе, что ограничит потенциал роста российской валюты в краткосрочной перспективе. После отката под отметку 65,50 руб. в игру снова вступил уровень 65 руб., который выступает в роли ближайшей поддержки», — пояснил эксперт.
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