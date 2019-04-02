Вашингтон, 2 апреля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин на торгах 2 апреля продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

corinaselberg Bitcoin

Так, по состоянию на 09:10 мск, биткоин дорожал на 12,85% — до $4,661 тыс. При этом другие криптовалюты также подросли в цене: Ethereum — на 5,37% (до $149,98), Bitcoin Cash — на 6,79% ($180,15).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс, но затем начал постепенное снижение.

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