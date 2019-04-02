Москва, 2 апреля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Цены нефти обновили новый максимум, поднявшись 1 апреля с $68 выше важного уровня $69 за баррель по Brent, до уровня ноября 2018 года. Этому способствовали очередные проявления сокращения предложения в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Агентство Reuters сообщило, что в марте поставки нефти уменьшились до минимума за четыре года. Это, прежде всего, результат целенаправленного снижения добычи по соглашению стран ОПЕК+, а также санкций против нефтяной отрасли Ирана и Венесуэлы. Одновременно вышло сообщение о снижении числа активных буровых установок в США за прошедшую неделю на восемь единиц», — пояснил эксперт.

Котировки в целом стремятся к сильному психологическому рубежу $70. Однако вряд ли такой рост будет обеспечен сегодня, 2 апреля, в течение дня. Как правило, после резкого прорыва вверх следует некоторая коррекция из-за фиксации прибыли, то есть продаж игроками, ставившими на пробитие предыдущего уровня.

«Поскольку отыграны рынком локальные факторы, значимых событий, повода для резкого подъёма 2 апреля не ожидается, актуальный диапазон цен на день составляет $68,80−69,40 по Brent», — считает Гойхман.

Читайте также: Скорость повышения котировок нефти сохранится