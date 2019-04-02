Москва, 2 апреля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены предложением Минфина ввести новые налоги и предлагают министерству ребрендинг, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

«Впору провести ребрендинг и переименовать эту контору в Министерство антифинансов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

По мнению парламентария, министерство «проводит в отношении населения страны именно антифинансовую политику: максимальный отъем денег у граждан».

Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру его общественного обсуждения. В частности, речь идет об утилизационном сборе, о гостиничном налоге, о налоге с операторов связи, сборе с пользователей автодорог и об экологическом налоге, пишет «Коммерсантъ».