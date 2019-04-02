Берлин, 2 апреля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В крупных городах Германии растет доля бедного населения, нуждающегося в социальной помощи. Особенно ухудшилась ситуация в Рурской области, передает канал n-tv.

Нищий. Германия

Последнее исследование Фонда Бертельсманна, опубликованное 2 апреля, демонстрирует рост бедности в 80 городах Германии, население которых превышает 100 тыс. человек. За десятилетие доля получателей социальных пособий выросла в 46% городов, в 20% осталась на прежнем уровне. Их доля сократилась на 34% городов, и это в основном города на востоке Германии.

Особенно пострадала Рурская область, где произошли структурные изменения. Здесь ситуация ухудшилась во всех крупных городах и половине муниципалитетов. Десять городов из первой двадцатки самых обедневших городов Германии находятся на северо-западе.

В первую пятерку беднеющий городов входят Гельзенкирхен (26% его жителей получают пособия), Бремерхафен (25%), Саарбрюккен (22%), Эссен (21%), Берлин (20%).

10,1% всех жителей Германии получают социальные пособия. В среднем их доля в городах составляет 14%. Авторы исследования оговариваются, что не могут полностью учесть перемещение беженцев, поскольку в их отношении доступны данные только до 2016 года.