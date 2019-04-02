Москва, 2 апреля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Эксперты ВНИИ труда Минтруда России, составившие подборку наиболее высокооплачиваемых профессий в стране, провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников. Об этом передает телеканал RT со ссылкой на исследование ВНИИ труда Минтруда России.

Зарплата

Согласно докладу, сварщик дуговой сварки и инженер-мехатроник в автомобилестроении, которым предлагается зарплата от 100 тыс. рублей, возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий. На втором месте находятся специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров с зарплатой от 95 тысяч рублей.

Специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки, которым предлагается зарплата от 90 тыс. рублей, разделили третье место. В список высокодоходных также отнесли профессию специалиста по потребительскому кредитованию (от 85 тыс. рублей).

Во ВНИИ труда отметили, что с учётом спроса на все названные профессии и уровня заработной платы их можно отнести к перспективным.

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