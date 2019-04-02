Екатеринбург, 2 апреля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории филиала детского сада «Детство» травмирована трёхлетняя девочка. Инцидент произошёл 1 апреля в районе 17:15 по местному времени, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Девочка вместе со своей матерью выходила из здания детсада. В этот момент с кровли упали снег и два деревянных бруска. В детской больнице девочке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы.

Прокуратура Орджоникидзевского района начала в связи с этим проверку. Предстоит выяснить, насколько тяжкий вред причинён ребёнку и кто отвечает за очистку кровли от снега.

Отметим, случаи травмирования людей упавшими снежно-ледяными массами в Екатеринбурге не являются редкостью. С февраля их произошло уже несколько. Пока обошлось без смертельных исходов. При этом в Челябинской области упавшая в марте глыба льда убила женщину.