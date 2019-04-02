Около 22% жителей РФ живут без доступа к канализации — опрос
Москва, 2 апреля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Доступа к централизованной канализации в Российской Федерации не имеет около 22,6% населения. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Согласно данным опроса, система канализации отсутствует у 5,8% населения, а системой труб в выгребные ямы пользуются 16,8% жителей страны.
Среди жителей города централизованная канализация отсутствует у 9% опрошенных, тогда как среди проживающих в сельской местности граждан доля таких составляет 66,5%.
Исследование с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех регионах РФ проводилось на основе личного опроса с 15-го по 29-е сентября 2018 г.
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