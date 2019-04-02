Москва, 2 апреля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании V Международного форума «Арктика — территория диалога». который пройдет в Санкт-Петербурге 9−10 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Тема форума в 2019 году — «Арктика. Океан возможностей». Будет обсуждаться широкий круг вопросов комплексного развития арктических территорий.

Арктику обсудят в Петербурге. Почему не в Сочи?

На полях арктического форума запланированы переговоры президента России с главами четырёх стран: Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции. Акцент будет сделан на вопросы взаимодействия в Арктике.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о переносе места проведения V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» из Архангельска в Санкт-Петербург принято по инициативе врио губернатора Александра Беглова.

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