Москва, 2 апреля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Почти половина граждан РФ (49%) не поддерживают объединение России и Белоруссии, нужно просто сохранять добрососедские отношения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Примечательно, что 51% жителей России впервые услышали, что 20 лет назад страны договорились о создании Союзного государства

По мнению 18%, если же всё-таки объединяться, то на равноправной основе или путём вхождения Белоруссии в состав России отдельным субъектом РФ (17%).

На сегодняшний день отношения России и Белоруссии считают нормальными 30% граждан РФ, дружественными — 22%, хорошими и добрососедскими — 15%. Лишь 9% видят напряжённость.

Опрос проведен 15 января 2019 года. Опрошены 1600 респондентов во всех округах РФ. Метод опроса — телефонное интервью.

Читайте также: Войти в состав РФ Москва Белоруссии не предлагала — Бабич

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2019 года посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что российские власти не предлагали Белоруссии стать частью РФ.

Подробнее: Лукашенко: «Давайте в состав Белоруссии включим Россию?»