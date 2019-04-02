Москва, 2 апреля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут добавлены новые главы, опубликовало Министерство финансов Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сборщики налогов

В частности, речь идет об утилизационном сборе, о гостиничном налоге, о налоге с операторов связи, сборе с пользователей автодорог и об экологическом налоге.

По данным газеты «Коммерсантъ», представители вышеназванного ведомства, готовившие этот законопроект более года, выполняют «давнее обещание» кодифицировать основные действующие неналоговые платежи.

Журналисты отмечают, что против подобных изменений, которые могут привести к росту «фискальной и административной нагрузки», настроены крупнейшие предпринимательские объединения.

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