Москва, 2 апреля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 1 апреля закрылись снижением. Рубль отыграл по 0,7% потерь у доллара и евро, которые он понес после пятничного снижения на сообщении о подготовке США новых антироссийских санкций по «делу Скрипалей». Также поддержку рынку оказывали рост цен на нефть и повышение спроса на рисковые активы на фоне позитивной китайской статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Пара доллар/рубль снизилась на 50% к росту, с 64,59 до 65,85. Давление на российскую валюту сохранится, пока цена находится выше 65 руб. Участники рынка с нетерпением ждут деталей нового пакета санкций, чтобы понимать будущие риски и своевременно принять меры по их снижению.

Цена на нефть преодолела отметку 69 долларов за баррель. Она вышла вверх из семнадцатидневного ценового диапазона. Теперь покупатели в качестве целевого уровня выбрали $70,75.

Дальнейший рост нефтяных котировок поддержит рубль, поэтому есть мнение, что рост пары доллар/рубль 29 марта продавцы перекроют к 4 апреля. Поддержкой выступает уровень 65 руб.

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