Петропавловск-Камчатский, 2 апреля, 2019, 05:50 — ИА Регнум. В Камчатском крае отмечается острая нехватка врачей и учителей. На сегодняшний день медицинским учреждениям региона требуется не менее 270 врачей, а образовательным — 238 педагогов. Зато в чиновниках дефицита нет: каждый 66-й житель региона — государственный или муниципальный служащий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minzdrav.orb.ru На приёме у врача

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Наибольший дефицит кадров наблюдается сегодня и прогнозируется в обозримом будущем в таких сферах, как здравоохранение и образование.

«Сравнительный анализ вакансий, заявленных в службу занятости, выявил острую нехватку специалистов с высшим медицинским образованием. На 25 марта 2019 года потребность в таких специалистах составляет 270 человек — по 49 узким специализациям. При этом прогноз содержит информацию о ежегодной потребности в 240 медицинских работниках до 2024 года. Подобная же ситуация складывается и в сфере образования. В настоящее время свободны 238 вакансий, из них 196 — это учителя, педагоги допобразования и воспитатели. Прогноз по потребности до 2024 года — 100−150 специалистов ежегодно», — привело слова руководителя Агентства занятости населения и миграционной политики Камчатского края Натальи НиценкоИА «Камчатка-Информ».

Кадровый дефицит наблюдается и в рыбопромысловой отрасли — ежегодная потребность порядка 500 специалистов. Только на создаваемые в рамках ТОР «Камчатка» рыбоперерабатывающие производства требуется не менее 360 профессионалов.

Есть дефицит кадров и в других отраслях.

В ближайшие семь лет Камчатке, согласно прогнозам, потребуется не менее 20 тыс. новых специалистов.

Единственная профессия, в специалистах которой Камчатский край не испытывает дефицита, — это чиновники. По данным Камчатстата, каждый 66-й житель полуострова сегодня — это государственный или муниципальный служащий. На втором месте — силовики, в них тоже дефицита нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, чиновников и силовиков на Камчатке, согласно данным Камчатстата, больше, чем врачей, учителей, моряков и строителей. Наблюдается и ещё одна плохая тенденция: местное население покидает полуостров, его планомерно заменяют мигранты из стран Центральной Азии.