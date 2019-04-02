Хабаровск, 2 апреля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке сегодня созданы абсолютно все условия для того, чтобы люди гарантированно не дожили до пенсии. Такого мнения придерживается член Общественного совета при губернаторе Хабаровского края, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных систем и технологий Хабаровского государственного университета экономики и права Олег Белозеров. Самое страшное в том, что перекрыты пути к работе, а значит, и к пенсии в будущем для сегодняшней молодёжи, поделился мнением эксперт с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

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«У нас к пенсионной реформе, которая уже узаконена, что ещё есть? Есть пожелание, чтобы люди доживали до 78 лет к 2025 году. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригрозил губернаторам потерей должностей в случае, если в их регионах средняя продолжительность жизни не вырастет. Думаю, губернаторы могут увольняться уже сейчас. Или, как водится, «шалить» со статистикой. Потому что на Дальнем Востоке созданы все условия для того, чтобы люди не доживали до пенсии. И тенденций к улучшению не наблюдается. Я беру статистику по ЕАО, Хабаровскому краю, другим регионам ДФО для сравнения. Везде смертность только растёт, рождаемость только падает. Молодых и трудоспособных дальневосточников лишают права на труд, все рабочие места достаются либо вахтовикам и мигрантам, либо, если говорить о каких-то более престижных должностях, приезжим, в основном. Ну, и с каким багажом эти сегодняшние молодые и трудоспособные люди придут к пенсионному возрасту? А ни с каким. Стажа нет, денег нет. Да и не доживут они до него — безработица, плохая медицина, некачественное питание, постоянный стресс, что ещё нужно, чтобы избавиться «от лишнего» населения? Пенсионный возраст повысили без каких-то расчётов, без изучения реальной ситуации в стране и на Дальнем Востоке особенно. Звучали ведь предложения — не трогать ДФО, оставить всё как есть. Правительство их отклонило. Эта реформа аукнется так, что мало не покажется. И вся ответственность за этот грандиозный обман целиком и полностью лежит на правительстве Дмитрия Медведева», — убежден Олег Белозеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которая обратилась с иском о признании неконституционной пенсионной реформы. Координатор ростовского отделения движения «Суть времени» Артем Тарабановский считает, что КС РФ не позволит отменить пенсионную реформу в России.