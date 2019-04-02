Москва, 2 апреля, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Появление лис в черте города Москвы должно прекратиться в течение месяца, когда в лесу станет больше пропитания для этих животных, заявил зоолог Николай Дроздов.

Tambako The Jaguar Лиса

«Сейчас самый голодный период после зимы, и такой временный небольшой пик активности в городе», — приводит его слова агентство «Москва»

Дроздов добавил, что в ближайшее время в лесах станет больше животных, которых лисы смогут употреблять в пищу. В связи с этим нашествие лис в городской черте столицы прекратится. Он также предостерег людей от контактов с лисами, так как от укуса животного человеку могут передаться некоторые болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил о нашествии лис, которое столица переживает уже второй год. По его словам, в ведомство поступает около 40 сообщений в неделю о появлении животных.