Владивосток, 2 апреля, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Каким бы ни было решение суда по уголовному делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, это будет окончательное решение, которое подсудимые ждут уже несколько лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, профессор ВГУЭС Андрей Калачинский.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

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По мнению эксперта, на протяжении всего времени, пока шло расследование и затем разбирательство в суде, это громкое дело приковывало к себе внимание многих жителей Владивостока, которым была небезразлична судьба бывшего градоначальника.

«Завтра в деле Пушкарёва будет поставлена точка, и закончится вся эта неопределенность. Наверное, потом будут обжалования, но главное, что появится хоть какая-то ясность. Очень важно, что жители Владивостока увидели, как человека, тратившего собственные деньги на благоустройство города, привлекли к ответственности. Это говорит только об одном: в политике и правосудии благородства нет», — считает Андрей Калачинский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд РФ принял решение об изменении территориальной подсудности дела: вместо того, чтобы отправить материалы дела в Ленинский суд Владивостока, как того требует УПК РФ, дело отдали в Тверской суд Москвы.

Политолог Пётр Ханас считает, что дело Пушкарёва стало для кого-то карьерной лестницей. В этой связи предпринимаются все усилия, чтобы дело было максимально подконтрольно представителям следствия и прокуратуры.

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Обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для Игоря Пушкарёва и штраф в размере 500 млн руб. Брату Андрею запросили наказание в виде 8 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 млн руб. и лишением права заниматься коммерческой деятельностью. Андрей Лушников может получить 14 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере более 375,6 млн руб., также с лишением права заниматься коммерческой деятельностью.