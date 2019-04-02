Кишинёв, 2 апреля, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Лидеры молдавского оппозиционного блока ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду пригласили депутатов, не подконтрольных олигархическому режиму Владимира Плахотнюка на диалог о путях «деолигархизации» страны. Как передает ИА REGNUM, приглашение, по сути, адресовано Партии социалистов Игоря Додона, которая до парламентских выборов обещала бороться с олигархическим режимом.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

Нэстасе предложил провести переговоры 2 апреля в здании парламента, в то время как Додон ранее предложил провести в этот день общую встречу трех политических сил, попавших в парламент — Партии социалистов, Демпартии и ACUM.

Правая оппозиция подтвердила отказ от любых переговоров с Демпартией Владимира Плахотнюка. «Нам нечего обсуждать с руководством Демпартии, на котором лежит вина за захват государственных учреждений, тотальную бедность и массовый отток населения за рубеж», — заявила Санду.

В опубликованном в тот же день интервью «Коммерсанту» Нэстасе заявил, что представляемая им партия готова обсуждать с социалистами любые варианты освобождения страны от олигархического режима, в том числе возможность избрания руководства парламента и назначение миноритарного правительства.