Вашингтон, 2 апреля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Страны — члены Североатлантического альянса намерены вложить $260 млн на создание военной инфраструктуры для американской армии в Польше, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Вашингтоне.

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

По его словам, выделенные средства пойдут на строительство военных объектов и складов военной техники. Столтенберг сообщил, что благодаря этому удастся повысить боевую готовность НАТО, так как альянсу не придется перебрасывать в Польшу военную технику. Также средства потратят на поддержание в современном состоянии портов для приема военного транспорта НАТО и переброски вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены Североатлантического альянса несмотря на разногласия готовы сплотиться против общей угрозы, в первую очередь, со стороны России. В качестве примерна одного из разногласий он привел позицию стран по «ядерной сделке» с Ираном.