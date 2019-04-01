Каракас, 2 апреля, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Снять депутатскую неприкосновенность потребовал Верховный суд Венесуэлы с председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, пишет El Nacional.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Лишить лидера венесуэльской оппозиции неприкосновенности высший судебный орган Боливарианской Республики требует из-за нарушения им запрета на выезд из страны. С соответствующим обращением суд выступил в адрес Конституционной ассамблеи Венесуэлы.

Напомним, Гуайдо было запрещено покидать Венесуэлу после того, как он объявил себя и.о. президента. Лидер оппозиции, являющийся также председателем венесуэльского парламента, этим запретом пренебрег, чтобы, как считают в Каракасе, вести за границей антиправительственную деятельность.