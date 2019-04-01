Москва, 2 апреля, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Последовать примеру России в выборе политической линии на предотвращение гонки вооружений в космосе призвал страны ООН российский МИД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «В осаде 2». Реж. Джеф Мёрфи. 1996. США Боевой спутник

Комментируя итоги работы группы правительственных экспертов (ГПЭ) ООН по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, которая завершила работу в Женеве (Швейцария) 29 марта, в МИД отметили, что США нацелены на доминирование в космосе «любыми способами, о чем, в частности, свидетельствует решение Вашингтона о развертывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 г.».

Российская сторона при этом «будет и далее вместе со своими единомышленниками по ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС и ДН в целом настойчиво и последовательно проводить политику предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».

Напомним, встречи ГПЭ в Женеве проводились дважды: в августе 2018 года и 18−29 марта 2019 года. Эксперты разрабатывали рекомендации для международного договора по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе предотвращение размещения оружия против орбитальных объектов.

В состав группы входят представители из 25 стран: помимо России, в нее входят Китай, Индия, США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта американские представители в ГПЭ заблокировали международный документ по предотвращению милитаризации космического пространства, причем «без какого-либо внятного объяснения причин».