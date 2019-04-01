Париж, 2 апреля, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Эскиз фламандского художника Питера Пауля Рубенса, ранее считавшийся утерянным на протяжении нескольких столетий, ушел с молотка на аукционе во Франции за сумму в 1,3 млн евро, передает радиостанция Europe 1.

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет (фрагмент). 1623

Сообщается, что на эскизе размером 33 на 45 сантиметров изображена святая Маргарита, убивающая дракона. Эксперты относят работу художника к 1620 году. Торги начались с суммы в 200 тыс. евро. Эскиз был продан покупателю из Бельгии за сумму в 1,3 млн евро.

Отмечается, что эскиз послужил прототипом одного из 39 полотен, заказанных для украшения интерьеров церкви святого Карла Борромео. Картины в самой церкви были уничтожены в результате пожара в 1718 году, однако сохранись 33 эскиза.