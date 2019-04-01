Москва, 1 апреля, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов пожизненно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает 1 апреля MMAFighting.

Допинг

Как уточняется, спортсмен дважды провалил допинг-контроль, а в начале февраля отказался проходить тест, что является нарушением политики Антидопингового агентства США (USADA).

На счету российского бойца числится три победы в трёх поединках. При этом с 2015 года Руслан Магомедов не выступал в UFC.

Напомним, в феврале за употребление допинга был на два года отстранён от соревнований российский боец UFC Халид Муртазалиев.