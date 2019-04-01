Москва, 1 апреля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Представители США заблокировали международный документ, направленный на предотвращение милитаризации космического пространства, сообщает 1 апреля МИД РФ.

Советский плакат

Попытка группы правительственных экспертов из 25 стран, среди которых Китай, Россия, США, Индия, Бразилия и другие, выработать и принять документ с рекомендациями по юридически обязывающему договору о предотвращении гонки вооружений в космосе, в том числе по оружию для воздействия на орбитальные объекты, была сорвана экспертами США, заблокировавшими его «без какого-либо внятного объяснения причин».

МИД России подчеркивает, что такое поведение обусловлено стратегией США, направленной на обеспечение своего доминирования в космосе.

«Этот деструктивный шаг является одним из звеньев проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности посредством совершенствования действующих и разработки новых инструментов в области контроля над вооружениями», — отмечает МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило о решении Белого дома развернуть к 2030 году в околоземном пространстве ударные компоненты ПРО.