Пекин, 1 апреля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Тактико-технические характеристики российского истребителя пятого поколения Су-57 стали активно обсуждаться в СМИ Китая после сообщений на тему оформления экспортного паспорта этой машины.

Dmitry Zherdin Су-57

В частности, 31 марта китайское издание Global Times опубликовало материал, рассматривающий целесообразность приобретения российских истребителей для ВВС КНР.

Сразу стоит отметить, что данный вопрос китайские эксперты обсуждают в тесной связи с китайской программой по созданию собственных истребителей пятого поколения J-20.

Одним из главных достоинств Су-57 китайские специалисты считают сверхманевренность этого истребителя, позволяющую ему уклоняться от поражения ракетами противника.

Кроме того, китайские авиаконструкторы считают, что в России «могут сознательно занижать степень малозаметности Су-57».

В итоге мнения разделились на два основных потока. Приверженцы покупки считают, что это позволит скопировать российские технологии.

Противники заявляют, что такой шаг может отрицательно повлиять на развитие китайской программы собственного истребителя пятого поколения J-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайских изданиях неоднократно указывалось, что одним из наиболее интересных для Китая российских технологических секретов являются технологии производства авиадвигателей с изменяемым вектором тяги.