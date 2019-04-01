Минск, 1 апреля, 2019, 21:22 — ИА Регнум. На стройплощадке «Газпром центра» в Минске погиб рабочий. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

Gazprom.ru

Инцидент произошел 30 марта на строительной площадке «Газпром центра» в столице Белоруссии, расположенной по адресу: пр. Независимости, 117.

Бетонная десятиметровая плита придавила рабочему ноги. К моменту прибытия спасателей на стройплощадку мужчина находился в сознании. Его извлекли из-под конструкции и передали бригаде медиков. В больнице он скончался.

Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» ведется в Минске с 2015 года. Первоначально планировалось, что комплекс за $0,5 млрд будет открыт в 2018 году. Однако сроки сдвинулись, и комплекс будет открыт только в 2020 году.