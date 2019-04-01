Мюнхен, Германия, 1 апреля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Прокуратура Германии обвиняет медбрата из Мюнхена в убийстве пациентов, 1 апреля передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению прокуратуры, санитару инкриминируют убийство шести человек при помощи инъекций инсулина.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года перед судом в Германии предстал санитар, убивший более ста пациентов в клиниках Ольденбурга и Дельменхорста.

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